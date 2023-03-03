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Свыше 15 тысяч москвичей оформили личную книжку волонтера за год

Араз Салехов
Город
Свыше 15 тысяч москвичей оформили личную книжку волонтера за год
Фото: Пресс-служба Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Свыше 15 тысяч москвичей оформили личную книжку волонтера (ЛКВ) за один год. Об этом в пятницу, 3 марта, рассказал директор ресурсного центра «Мосволонтер» Александр Левит.

— В конце 2022 года был разработан новый дизайн волонтерских паспортов. Более двух тысяч волонтеров уже получили ЛКВ нового образца. С учетом прошлого года личную книжку волонтера оформили более 15 тысяч москвичей, — сказал он.

Оформить такой паспорт можно на сайте «Мосволонтера» с помощью специального сервиса. В общей сложности ресурсный центр оформил свыше 57 тысяч ЛВК, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

21 февраля ресурсному центру «Мосволонтер» исполнилось девять лет. «Вечерняя Москва» узнала, как неравнодушные жители оказывают помощь и кто может записаться в ряды волонтеров.

В минувший понедельник, 20 февраля, заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что более миллиона человек присоединились к городскому волонтерскому сообществу с 2014 года. По ее словам, с 2014 года в программах «Мосволонтера» приняли участие почти 64 тысячи человек. Среди партнеров центра — библиотеки, музеи, приюты для животных, колледжи, школы, больницы — всего более 2,2 тысячи организаций.

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