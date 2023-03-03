В Роскачестве рассказали, могут ли заблокировать WhatsApp в России

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Недавно в Сети начали активно распространяться сообщения о якобы возможной блокировке мессенджера WhatsApp* в России. Эксперты Роскачества объяснили, насколько реальна эта угроза.

— «Страшилки» о блокировках и других ограничениях WhatsApp регулярно украшают заголовки разных сетевых изданий. Лучше делить на два все подобные сообщения, — сказал старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.

Дело в том, что с 1 марта вступил в силу закон об использовании иностранных мессенджеров. Среди них Роскомнадзор назвал девять, в том числе WhatsApp, Telegram и Viber.

Однако ограничения касаются только госпредприятий и банков. Их сотрудникам действительно будет запрещено подключаться к иностранным мессенджерам для осуществления рабочих процессов.

К рядовым пользователям это не имеет никакого отношения. Тем не менее сам мессенджер все еще может заблокировать пользователя за определенные действия.

Например, WhatsApp оставляет за собой право блокировать аккаунты в связи с использованием неподдерживаемых приложений. То есть использование разнообразных клонов приложения или его «улучшаторов» повлечет за собой блокировку, говорится на сайте Роскачества.

Еще в январе 2022 года появилась информация о возможном ограничении передачи платежной информации в мессенджере Telegram. Так, в России с 1 марта начали действовать поправки к закону «Об информации», согласно которым иностранным мессенджерам запрещено подключать службы денежных переводов.

* Принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской.