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Доставщика еды поймали с 5 килограммами героина в рюкзаке на востоке Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Доставщика еды поймали с 5 килограммами героина в рюкзаке на востоке Москвы
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве
Москва, МКАД, 105-й километр Карта всех событий

На востоке столицы полицейские задержали курьера с крупной партией героина. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Владимир Васенин в пятницу, 3 марта.

По его словам, на след преступника сотрудники МВД вышли заранее и в ходе отработки оперативной информации на 105-м километре МКАД остановили такси, в котором ехал 23-летний подозреваемый. При личном досмотре в его рюкзаке обнаружили несколько пакетов с героином, общая масса которых составила пять килограммов.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

По версии полиции, днем злоумышленник работал в доставке еды, а в свободное время переключался на наркотики.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Фигуранта заключили под стражу.

Другая история с запрещенными веществами произошла в подмосковном лесу. Полиция задержала наркокурьера на выходе из леса, где тот оборудовал тайник.

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