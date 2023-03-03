В Москве обсудили перспективы развития строительной отрасли

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В столице проходит деловая программа «Строительная отрасль: планы и перспективы». В ее первый день состоялось обсуждение текущего состояния рынка недвижимости. Об этом стало известно в пятницу, 3 марта.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заверил, что столичный Стройкомплекс в текущем году сохранит высокие темпы и объемы возведения недвижимости.

— Несмотря ни на какие трудности, строительная отрасль России демонстрирует высокие, порой даже рекордные показатели. Мы считаем, что в этом году сохраним заданную планку, хотя это будет непростая задача, — сказал он.

По мнению директора Департамента комплексного развития территорий Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Марии Синичич, реализация стратегии развития строительной отрасли позволит преодолеть внешние влияния и совершить рывок в градостроительном развитии России.

Стратегическим партнером представительной конференции, проходящей 2–3 марта, выступает ГК «Мосинжпроект», генеральным партнером — ГБУ «ГлавАПУ», официальным партнером — ГАУ «Институт Генплана Москвы».

В конце января глава городского департамента строительства Рафик Загрутдинов заявил, что в Москве разработали план по цифровизации строительной отрасли до 2025 года. По его словам, городское руководство ставит целью переведение всей инженерно-технической документации в «цифру» в этом году, поскольку благодаря цифровизации отрасли начальники проектов могут получать доступ к информации в онлайн-формате.