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Приметы и советы

Серийного гаражного вора задержали в Подмосковье

Степан Жирнов
Происшествия
Серийного гаражного вора задержали в Подмосковье
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

В Подмосковье сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, которого подозревают в серии краж из гаражей и хозяйственных пристроек. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в пятницу, 3 марта.

На данный момент известно о пяти кражах в Коломне, к которым причастен 29-летний местный житель. По словам Петровой, мужчина действовал по отработанной схеме: отжимал оконные рамы или срывал замки при помощи специального оборудования, проникал внутрь хозяйственных помещений и похищал автозапчасти, инструменты и электроприборы. Суммарный ущерб от его действий составил около 350 тысяч рублей.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

После задержания подозреваемого у него в квартире был проведен обыск. Полицейские нашли несколько украденных ранее вещей. По словам злоумышленника, остальное он успел продать, а деньги потратил на личные нужды.

По фактам преступлений были возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Фигуранта заключили под стражу.

Другую серийную воровку задержали сотрудники полиции на севере Москвы. Карманница перед поимкой успела похитить телефоны у трех жительниц столицы.

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