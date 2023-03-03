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Эксперт Моженков поддержал поставки иранского автопрома в Россию

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперт Моженков поддержал поставки иранского автопрома в Россию
Фото: Unsplash

Российский рынок привлекает все больше иностранных производителей, будущее за ними и за отечественным автопромом. Об этом заявил вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Владимир Моженков.

— Сейчас, когда иностранные бренды от нас отвернулись, Иран стал стратегическим партнером и дружественной для России страной. Иранская продукция вполне может составить конкуренцию отечественному автопрому и некоторым китайским моделям, — отметил он в комментарии НСН.

Он добавил, что на российском рынке могут появиться автомобили из Ирана, Индии и Вьетнама. Стоимость иранских автомобилей составит примерно 1,5–2 миллиона рублей.

Автоконцерн Toyota, объявивший об уходе из России, столкнулся с неожиданной проблемой. Сообщается, что более 22 тысяч автомобилей компании были отозваны из-за обнаруженных проблем безопасности, передает Nation news.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что с 4 марта у россиян появится возможность приобрести электромобиль «Москвич-3е» и городской кроссовер «Москвич-3».

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