Собянин сообщил о старте продаж у дилеров электромобилей «Москвич 3е» и кроссовера «Москвич 3» с завтрашнего дня

Фото: Максим Мишин / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

С 4 марта у россиян появится возможность приобрести электромобиль «Москвич 3е» и городской кроссовер «Москвич 3». Об этом в четверг, 2 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Уже открыты 52 точки продаж и сервисного обслуживания в 23 городах России. В ближайшее время все они будут оформлены в узнаваемом бренде «Москвича», — сказал он.

На текущий момент сотрудников дилерской службы обучают для начала работы. Собянин в своем Telegram-канале напомнил, что в прошлом году с конвейера завода сошли первые 600 машин, из них 200 с электродвигателем. В этом планируется выпустить 50 тысяч автомобилей, в том числе 10 тысяч электромобилей.

Также стало известно, что завод «Москвич» поставил автомобили и электромобили уже в 11 городов России. Речь идет об автомобилях марки «Москвич-3» и электромобилях «Москвич 3е». Продукцию предприятия можно приобрести в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Уфе, Новосибирске, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Ижевске, Кемерове, Набережных Челнах и Краснодаре.

Дилерские центры в Москве готовятся к продажам электрической версии «Москвича-3». «Вечерняя Москва» разбиралась, что представляет собой новый автомобиль, будет ли он востребован и есть ли возможность приобрести его в данный момент