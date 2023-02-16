Завод «Москвич» поставил автомобили в 11 российских городов

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Завод «Москвич» поставил автомобили и электромобили уже в 11 городов России. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщили в пресс-службе завода.

Речь идет об автомобилях марки «Москвич-3» и электромобилях «Москвич 3е». Продукцию предприятия можно приобрести в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Уфе, Новосибирске, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Ижевске, Кемерове, Набережных Челнах и Краснодаре. Покупателям рекомендуется уточнять даты поступления автомобилей в дилерские центры, рассказали в официальном Telegram-канале завода «Москвич».

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