«Льготы переносятся»: какие автомобили еще можно купить в России со скидкой

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В России сообщили об отмене льготных автокредитов. Приостановка льгот, в частности, касается наиболее бюджетных и востребованных автомобилей на рынке. «Вечерняя Москва» разбиралась, какие автомобили все еще можно купить с господдержкой в России и есть ли другие способы сэкономить на покупке машины.

Что случилось

Еще недавно автомобили российской сборки можно было приобрести при помощи льготного кредита. Покупатель мог купить машину на 20 процентов дешевле, так как эту сумму компенсировало банку государство. Несмотря на проценты по кредиту, в итоге автомобиль все равно получался дешевле, чем при покупке сразу за наличные.

Однако теперь, по данным Autonews, льготные кредиты стало невозможно получить. Банки просто заморозили их выдачу. Прежде всего это касается автомобилей с бензиновым двигателем. В то же время электромобили в рамках подобной программы по-прежнему можно приобрести. Фактически все льготы переносятся на них.

Более того, в 2023 году в России планируется в девять раз увеличить производство машин с электродвигателем.

Какие льготные программы еще работают

Как отметил в беседе с «Вечерней Москвой» заместитель главного редактора журнала «За рулем» Никита Гудков, в России действительно идет речь о прекращении действия льготных программ в отношении бензиновых автомобилей отечественной сборки.

— Пока что господдержка относится, например, к автомобилям «Лада», но, по слухам, вот-вот эту программу закроют окончательно, — говорит он. — Концептуально поддержку хотят перенести на электромобили. Что тоже, в общем-то, означает прекращение этой программы для основного контингента покупателей. Электромобили — абсолютно нишевая история, и денег из бюджета на нее нужно меньше.

В настоящее время льготные программы распространяются, в частности, на электромобили Evolute липецкой сборки. По словам Гудкова, скидка на них может доходить до 925 тысяч рублей. То же самое касается электромобилей «Москвич», которые собираются в столице.

Собеседник «ВМ» также отметил, что в данный момент нет информации о новых государственных программах в сфере льготного автокредитования. Времена выгодной покупки автомобилей прошли, уверен специалист.

Насколько выгодны скидки

Как отмечает Гудков, скидки при оформлении кредита в автосалонах далеко не всегда зависят от госпрограмм.

— Скидки за кредит иногда связаны с государством, иногда — нет. Надо разбираться в каждом конкретном случае, — объясняет эксперт. — Если не связаны, то в этом случае все равно есть выгода и для автосалона, и для банка. Вы таким образом либо приобретаете кредитный продукт, либо сдаете автомобиль в трейд-ин, давая дилеру возможность заработать. Участие государства здесь не нужно.

Кредит в автосалоне выгоден только в том случае, если у покупателя нет на руках всей суммы на автомобиль. Однако в итоге клиент переплатит за машину посредством процентов или скрытых страховых продуктов, предупредил эксперт.

Скидки за трейд-ин в автосалонах также не дают большого преимущества, заметил Гудков:

— При услуге трейд-ин вроде бы вам дают скидку в размере 100 или 200 тысяч рублей, но при этом ваш автомобиль автосалон покупает на 200 или 300 тысяч дешевле. В итоге вы проигрываете.