Кети Топурия купила элитную квартиру на частном острове в Дубае за 300 миллионов рублей

Фото: Youtube / Надежда Стрелец

Солистка «А-Студио» Кети Топурия купила элитную квартиру площадью 150 квадратных метров на частном острове в Дубае за 300 миллионов рублей. Об этом в пятницу, 3 марта, рассказал основатель собственного агентства по покупке и продаже жилья в Дубае Эльвин Гурбанов.

По его информации, певица приобрела квартиру площадью 150 квадратных метров в стиле лофт с панорамным видом на мегаполис и Персидский залив за 300 миллионов рублей. Отмечается, что дизайн элитной застройки разрабатывал итальянский архитектор Антонио Читтерио.

Кроме того, на территории жилого комплекса есть рестораны, бассейны, уединенные пляжи, фитнес-центры, магазины, ландшафтные сады и причалы для яхт, передает StarHit.

В 2021 году Топурия впервые рассказала о своем отце, Андро Топурии, который скончался в 2010 году, находясь в заключении в Марий-Эл. По ее словам, он был вором в законе и наводил порядок на улице. Также певица отметила, что у ее отца была зависимость. В СМИ не раз упоминалось, что Андро Топурия был осужден за убийство, однако Кети эту информацию опровергла.