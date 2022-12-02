Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Ольга Бузова отметила новоселье и показала интерьер квартиры за 120 миллионов

Араз Салехов
Общество
Ольга Бузова отметила новоселье и показала интерьер квартиры за 120 миллионов
Фото: Youtube / ШАСТУН

Российская певица, телеведущая Ольга Бузова устроила новоселье в своей квартире в Москве, куда пригласила друзей. Вечеринку в доме, а также его интерьер звезда показала в своем микроблоге.

Квартира выполнена преимущественно в пастельных тонах — белом, бежевом, светло-розовом. В первую очередь можно обратить внимание на такие детали, как шторы и кресла синего цвета, а также полы, двери и шкафы с геометрическим рисунком. В качестве необычного элемента в квартире выделяется длинный коридор с массивными дверями на входе, по обе стороны от которого располагаются комнаты. Кроме того, в квартире есть камин и балкон, а на стене висит несколько картин с изображением звезды.

Гости звезды шоу-бизнеса сидели за столом, который был украшен небольшой елкой и фигурками животных. Кроме того, телеведущая оформила элементами новогоднего декора всю гостиную, где установила большую елку и разложила по комнате искусственные еловые ветки.

В начале ноября Бузова похвасталась тем, что наконец-то переехала в свою новую квартиру в Москве. Как уточняется, стоимость жилплощади оценивается в 120 миллионов рублей без учета ремонта.

Однако актриса долгий период не переезжала в свою новую квартиру. Телеведущая рассказала, что ей нужно было довести ее до идеального состояния.

Знаменитости Ольга Бузова дом
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Хаймарсы» будут сметены «Торнадо»

Артур Зархи
Артур Зархи

Робот человеку друг. Или сервис

Александр Дудник
Александр Дудник

Герой романа — умный дом

Андрей Житинкин
Андрей Житинкин

Так притягательны Владимира огни

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нет любви сильнее

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

На пороге большой зимы

Роман Бабанов
Роман Бабанов

Нужны свои процессоры

Все мнения
О проекте