Ольга Бузова отметила новоселье и показала интерьер квартиры за 120 миллионов

Фото: Youtube / ШАСТУН

Российская певица, телеведущая Ольга Бузова устроила новоселье в своей квартире в Москве, куда пригласила друзей. Вечеринку в доме, а также его интерьер звезда показала в своем микроблоге.

Квартира выполнена преимущественно в пастельных тонах — белом, бежевом, светло-розовом. В первую очередь можно обратить внимание на такие детали, как шторы и кресла синего цвета, а также полы, двери и шкафы с геометрическим рисунком. В качестве необычного элемента в квартире выделяется длинный коридор с массивными дверями на входе, по обе стороны от которого располагаются комнаты. Кроме того, в квартире есть камин и балкон, а на стене висит несколько картин с изображением звезды.

Гости звезды шоу-бизнеса сидели за столом, который был украшен небольшой елкой и фигурками животных. Кроме того, телеведущая оформила элементами новогоднего декора всю гостиную, где установила большую елку и разложила по комнате искусственные еловые ветки.

В начале ноября Бузова похвасталась тем, что наконец-то переехала в свою новую квартиру в Москве. Как уточняется, стоимость жилплощади оценивается в 120 миллионов рублей без учета ремонта.

Однако актриса долгий период не переезжала в свою новую квартиру. Телеведущая рассказала, что ей нужно было довести ее до идеального состояния.