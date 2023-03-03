Эксперт Никитина рассказала, выгодно ли покупать квартиру в 2023 году

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На вопрос о том, стоит ли покупать квартиру в 2023 году, ответила вице-президент «Гильдии риелторов Москвы», член московского регионального отделения «Деловой России» Екатерина Никитина.

— Если у человека цель — перебраться в столицу насовсем, то арендовать квартиру не так выгодно. Текущая ситуация на рынке жилой недвижимости такова, что цены на квартиры начали снижаться, соответственно наступило неплохое время для покупки, — отметила она в комментарии РИАМО.

В этом случае лучше направить деньги на выплату ипотечного платежа.

При этом она отметила, что с марта 2022-го по февраль 2023 года средняя стоимость аренды квартиры в Москве снизилась примерно на 20–25 процентов.

В свою очередь эксперт по недвижимости Сергей Зайцев рассказал, что на рынке недвижимости есть предложения до миллиона рублей. По его словам, на рынке вторичного жилья России совокупный объем таких предложений составляет около 4,4 процента, передает «Царьград».

Спрос на покупку квартир бизнес-класса за год сократился в Петербурге на 23 процента. Чем это вызвано, объяснил президент Ассоциации риелторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Игорь Горский.