Овчинский: Московское предприятие увеличило объемы ежемесячной переработки пластика до 600 тонн в месяц

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики

В феврале этого года московский завод «Экопласт» увеличил объем переработки корпусных пластиков на пять процентов — до 600 тонн в месяц. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Вторсырье, полученное в результате такой переработки, используют предприятия автомобильной, мебельной и других отраслях промышленности.

— Несмотря на то что отрасль производства полимеров в 2022 году показала незначительное снижение, предприятиям удалось оперативно сформировать новые кооперационные связи и обеспечить бесперебойность функционирования. Так, резидент столичной особой экономической зоны — завод «Экопласт» — продолжает показывать стабильный рост переработки пластика от электронного и электрического оборудования и увеличивать выпуск готовой продукции в виде вторичных полимерных гранул, — отметил он.

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики

Работа завода способствует формированию в столице экономики замкнутого цикла. При этом выполняются задачи по замещению материалов в производственных процессах.

По словам директора предприятия Алексея Королева, в 2023 году планируется увеличить ежемесячный объем переработки пластика на 10–15 процентов.