Фото: СК РФ

Первый Восточный окружной военный суд во Владивостоке приговорил поджигателя военкомата к семи годам лишения свободы. Об этом стало известно в пятницу, 3 марта.

Суд признал 21-летнего мужчину виновным по статье «Террористический акт» УК РФ. Установлено, что молодой человек, проходивший военную службу по призыву, получил через мессенджер заказ на уничтожение здания военного комиссариата для дестабилизации его работы. Иностранный куратор пообещал в случае успеха выплатить злоумышленнику 100 тысяч рублей в качестве вознаграждения. На судебном заседании обвиняемый признал свою вину.

Суд приговорил мужчину к семи годам лишения свободы, два из которых он проведет в тюрьме, остальные пять — в исправительной колонии строгого режима. Осужденного заключили под стражу в зале суда, сообщил ТАСС.

Инцидент, о котором идет речь, произошел ночью 8 июня 2022 года. В скором времени злоумышленника задержали. В его отношении возбудили уголовное дело по статье «Террористический акт». Максимальное наказание по ней предполагает до 15 лет лишения свободы.