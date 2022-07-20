Житель Владивостока задержан за попытку поджечь военкомат

Фото: depositphotos

Сотрудники ФСБ провели задержание юного россиянина, пытавшегося поджечь здание военкомата во Владивостоке. В среду, 20 июля, в Сети появились кадры извинения молодого человека за необдуманный поступок.

Само задержание произошло в понедельник, 18 июля. В тот же день злоумышленник и совершил свое злодеяние. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».

Теперь 21-летнему россиянину грозит тюрьма сроком до 15 лет. По данным местных СМИ, террористический акт он совершил по наставлению украинских кураторов за обещанное денежное вознаграждение.

Спустя пару дней молодой человек принес извинения за данный проступок, сообщает Telegram-канал SHOT.

На прошлой неделе произошел похожий случай. Так, неизвестный мужчина попытался поджечь военный комиссариат в подмосковном Можайске. По предварительным данным, злоумышленник кинул в здание две бутылки с зажигательной смесью. Однако пожара не случилось.