Неизвестный пытался поджечь военкомат в Подмосковье

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда

Россия, Московская область, Можайск, улица Фрунзе Карта всех событий

Неизвестный мужчина попытался поджечь военный комиссариат в подмосковном Можайске. Об этом стало известно в среду, 13 июля.

По предварительным данным, мужчина подошел к военкомату, расположенному по адресу улица Фрунзе, и кинул в здание две бутылки с зажигательной смесью. Однако пожара не случилось, а поджигатель сбежал.

На данном этапе ведутся поиски злоумышленника, сообщает Telegram-канал Baza.

Похожий случай произошел в Нижнем Новгороде. Там неизвестный мужчина попытался поджечь контрольно-пропускной пункт местного управления ФСБ. Но и в этом же случае злоумышленнику не удалось достичь желаемого.

Также стало известно, что неизвестный поджег военкомат во Владивостоке. Однако возгорание удалось потушить уже через 10 минут.