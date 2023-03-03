Таксист изнасиловал несовершеннолетнюю пассажирку на западе Москвы
На западе столицы таксист изнасиловал несовершеннолетнюю пассажирку в салоне служебного автомобиля. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в пятницу, 3 марта.
По ее словам, преступление произошло на Ярцевской улице 2 марта. 32-летний водитель такси воспользовался беспомощностью пассажирки 2006 года рождения, применил физическую силу и изнасиловал ее.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней».
— Подозреваемого задержали. В скором времени следствие обратится в суд с просьбой заключить фигуранта под стражу, — резюмировала Иванова.
Другая похожая история произошла на юго-западе столицы. Таксист воспользовался тем, что пассажирка уснула, и изнасиловал ее. Злоумышленника задержали.