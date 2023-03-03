Появились подробности убийства клиента во время оказания интимных услуг на северо-западе Москвы

Фото: ГСУ СК России по Москве

Москва, улица Рогова Карта всех событий

По факту убийства 47-летнего заказчика интимных услуг возбуждено уголовное дело. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в пятницу, 3 марта.

По ее словам, преступление произошло на улице Рогова 2 марта. Для расправы над жертвой 29-летний исполнитель интимных услуг воспользовался ремнем для брюк.

По факту совершения преступления было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

— Подозреваемого задержали в кратчайшие сроки. Выяснилось, что ранее он был судим за совершение тяжкого преступления, — резюмировала Иванова.

Ранее появилась информация о том, что конфликт между жертвой и подозреваемым возник во время оказания интимных услуг на почве претензий к их качеству.