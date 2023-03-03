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Стало известно, на каких специалистов вырос спрос перед 8 Марта в Петербурге

Ирина Игнатенко
Общество
Стало известно, на каких специалистов вырос спрос перед 8 Марта в Петербурге
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В преддверии 8 Марта петербургские работодатели разместили в открытом доступе более 100 вакансий для актеров, аниматоров, ведущих и певцов. Об этом рассказала глава пресс-службы сервиса «HeadHunter Северо-Запад» Мария Бузунова.

По ее словам, число таких вакансий в начале текущего года на 34 процента больше, нежели в начале 2022 года.

Бузунова отметила, что наибольшим спросом у работодателей, готовящихся к 8 Марта, пользуются аниматоры и танцовщики. На втором месте — ведущие праздников, передает издание «Невские новости».

Аналитики сервиса HeadHunter привели статистику по самым востребованным вакансиям. Они выяснили, на каких местах работодатели готовы платить более 100 тысяч рублей. Высокие зарплаты готовы предложить машинистам, токарям и сварщикам, передает ФАН.

Каждый пятый опрошенный россиянин пожаловался на долгий поиск работы после увольнения. «Вечерняя Москва» узнала у HR-специалиста Ильгиза Валинурова, какие специальности сейчас пользуются наибольшей популярностью.

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