ВСУ обстреляли российских силовиков во время ротации экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС
Сотрудники органов безопасности России попали под прицельный огонь на линии соприкосновения при встрече инспекторов МАГАТЭ, осуществлявших ротацию на Запорожской АЭС. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщил советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.
— Наши сотрудники службы безопасности, которые обеспечивали весь процесс встречи инспекторов МАГАТЭ, попали под шквальный автоматный огонь, — сказал Карчаа в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, через некоторое время в дело включился украинский пулемет, который прицельно бил по сотрудникам безопасности. Уточняется, что им чудом удалось уцелеть. Карчаа добавил, что российская сторона по пути следования миссии также обезвредила семь мин-растяжек.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз 27 февраля сообщил, что украинские войска обстреляли село Зерново Суземского района в Брянской области.
22 февраля глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли город Шебекино и попали снарядами в торговый центр. По предварительным данным, был один пострадавший. Мужчина с осколочными ранениями был доставлен в Центральную районную больницу.