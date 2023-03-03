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ВСУ обстреляли российских силовиков во время ротации экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС

Никита Худяков
Происшествия
ВСУ обстреляли российских силовиков во время ротации экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС
Фото: president.gov.ua

Сотрудники органов безопасности России попали под прицельный огонь на линии соприкосновения при встрече инспекторов МАГАТЭ, осуществлявших ротацию на Запорожской АЭС. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщил советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

— Наши сотрудники службы безопасности, которые обеспечивали весь процесс встречи инспекторов МАГАТЭ, попали под шквальный автоматный огонь, — сказал Карчаа в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, через некоторое время в дело включился украинский пулемет, который прицельно бил по сотрудникам безопасности. Уточняется, что им чудом удалось уцелеть. Карчаа добавил, что российская сторона по пути следования миссии также обезвредила семь мин-растяжек.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз 27 февраля сообщил, что украинские войска обстреляли село Зерново Суземского района в Брянской области.

22 февраля глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли город Шебекино и попали снарядами в торговый центр. По предварительным данным, был один пострадавший. Мужчина с осколочными ранениями был доставлен в Центральную районную больницу.

Украина Армия Россия МАГАТЭ АЭС
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