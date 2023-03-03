ВСУ обстреляли российских силовиков во время ротации экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС

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Сотрудники органов безопасности России попали под прицельный огонь на линии соприкосновения при встрече инспекторов МАГАТЭ, осуществлявших ротацию на Запорожской АЭС. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщил советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

— Наши сотрудники службы безопасности, которые обеспечивали весь процесс встречи инспекторов МАГАТЭ, попали под шквальный автоматный огонь, — сказал Карчаа в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, через некоторое время в дело включился украинский пулемет, который прицельно бил по сотрудникам безопасности. Уточняется, что им чудом удалось уцелеть. Карчаа добавил, что российская сторона по пути следования миссии также обезвредила семь мин-растяжек.

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