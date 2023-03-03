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В Рособрнадзоре опровергли информацию об отмене ЕГЭ из-за выхода из Болонской системы

Араз Салехов
Общество
В Рособрнадзоре опровергли информацию об отмене ЕГЭ из-за выхода из Болонской системы
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В России не собираются отменять Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в связи с переходом на новую систему образования в стране. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

— Не обсуждается отмена ЕГЭ, потому что речь шла о высшем образовании, изменениях в системе высшего образования. Все привыкли путать Болонскую систему с Единым государственным экзаменом, — сказал он.

Музаев напомнил, что ЕГЭ не является элементом Болонской системы, сообщает РИА Новости.

В минувший вторник, 21 февраля, президент России Владимир Путин призвал вернуться к традиционному сроку обучения в вузах — от четырех до шести лет. Президент добавил, что для обеспечения безопасности и конкурентоспособности России необходимо за пять лет подготовить миллион специалистов.

Перестройка вузов на новый лад может занять несколько лет. Какая система образования была в нашей стране последние 15 лет и как ее планируют обновить — в материале «Вечерней Москвы».

ЕГЭ Рособрнадзор Образование Россия
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