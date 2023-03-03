Три автомобиля столкнулись на МКАД на северо-западе Москвы

Фото: Пресс-служба Дептранса Москвы

Москва, МКАД, 64-й километр Карта всех событий

На северо-западе Московской кольцевой автодороги столкнулись три автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в пятницу, 3 марта.

Авария произошла на внутренней стороне 64-го километра МКАД после развязки с проспектом Маршала Жукова. На месте работают оперативные службы города.

Движение затруднено в сторону Таллинской улицы. Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» призвал москвичей выбирать пути объезда.

Еще одно ДТП произошло на Варшавском шоссе. В результате столкновения автомобиля с препятствием погибло три человека.