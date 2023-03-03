Путешествуем ВМесте
«Путешествуем ВМесте»: из Москвы в Карелию на машине — старинные замки, парк «Рускеала» и гастрономические изыски «Путешествуем ВМесте». Жемчужина Черного моря Сочи. Часть 2: Воронцовские пещеры, дендрарий и океанариум Что посмотреть и куда сходить в Сочи «Путешествуем ВМесте»: Тольятти — «Лабиринт желаний», Жигулевское море и замок Гарибальди «Путешествуем ВМесте»: сердце России — Самара
Приметы и советы
Народный календарь. Почему 6 марта нельзя выпивать Народный календарь. Почему особо опасно стричь бороду 5 марта Народный календарь. Что нужно приготовить 4 марта, чтобы не столкнуться с нищетой Народный календарь. Чего нельзя делать в праздник Овсянки, 3 марта Народный календарь. Как привлечь в дом достаток 2 марта
Три автомобиля столкнулись на МКАД на северо-западе Москвы
Москва, МКАД, 64-й километр Карта всех событий
На северо-западе Московской кольцевой автодороги столкнулись три автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в пятницу, 3 марта.
Авария произошла на внутренней стороне 64-го километра МКАД после развязки с проспектом Маршала Жукова. На месте работают оперативные службы города.
Движение затруднено в сторону Таллинской улицы. Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» призвал москвичей выбирать пути объезда.
Еще одно ДТП произошло на Варшавском шоссе. В результате столкновения автомобиля с препятствием погибло три человека.
Эксклюзивы
Дерматозы и сахарный диабет: какие проблемы могут возникнуть у людей после землетрясения в Турции От кастрюль до белья: какие подарки лучше не дарить на 8 Марта Витамин D3: как правильно принимать, польза, дозировка, признаки нехватки Метеоролог Леус рассказал о погоде в Москве на первых весенних выходных Магическое число: что принесет с собой зеркальная дата 03.03.2023
Приметы и советы
Народный календарь. Почему 6 марта нельзя выпивать Народный календарь. Почему особо опасно стричь бороду 5 марта Народный календарь. Что нужно приготовить 4 марта, чтобы не столкнуться с нищетой Народный календарь. Чего нельзя делать в праздник Овсянки, 3 марта Народный календарь. Как привлечь в дом достаток 2 марта
Проще, чем кажется