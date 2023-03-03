Ефимов: Инвестиционный портал Москвы посетили более 19 миллионов раз за 9 лет

Фото: Пресс-служба комплекса экономической политики Москвы

На столичном Инвестиционном портале за девять лет работы было зафиксировано свыше 19 миллионов посещений. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— За два месяца этого года на портале зафиксировано более 470 тысяч визитов. А всего за девять лет сайт посетили 19 миллионов раз, — сказал представитель мэрии.

Благодаря данному сервису бизнесмены могут найти нужную информацию о мерах поддержки промышленности, торгах по продаже и аренде городского имущества.

С помощью инвесткарты пользователям доступен поиск по нужным им городским объектам, подбор площадки для своего дела, а также получение необходимой информации об инвестиционных проектах Москвы.

Глава городского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский уточнил, что на карте размещено свыше 170 площадок для бизнеса, которые подойдут как небольшим компаниям, так и крупным.

Самым популярным сервисом Инвестпортала остается электронная запись на осмотр объекта торгов. С его помощью пользователи могут в режиме онлайн отправить заявку и осуществить в удобное время осмотр городской недвижимости.

Руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков пояснил, что Инвестиционный портал выступает в качестве витрины, поскольку именно здесь отражена вся необходимая информация: фотографии, документация, данные о расположении и инфраструктуре объекта.

На данный момент на портале представлено более 5 тысяч объектов городской собственности. Кроме того, осмотреть их можно и в режиме 3D-тура.

Министр правительства Москвы, глава городского департамента информационных технологий Эдуард Лысенко отметил, что ресурс объединяет все необходимые инструменты для оценки инвестиционного потенциала той или иной площадки.

С октября 2022 года предприниматели на Портале поставщиков заключили 18,2 тысячи контрактов с использованием сервиса автоматических ставок. Ефимов уточнил, что в среднем в котировочных сессиях с применением бота снижение начальной цены контракта составило 37 процентов, что позволило заказчикам сэкономить 1,2 миллиарда рублей.