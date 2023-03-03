Экономиcт Разуваев спрогнозировал дальнейшее сокращение госдолга России

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Счетная палата сообщила о первом за три года сокращении объема внешнего долга России. Экономист, финансовый аналитик и член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев высказал предположение, что сокращение госдолга продолжится дальше, а Россия перейдет на займы в рублях или валюту дружественных стран.

Экономист отметил, что Россия сейчас отрезана от внешних рынков стран Запада, где можно занять деньги, однако необходимости в этом нет.

Что касается новых займов, то в настоящее время лучше занимать средства в рублях. Именно это Россия делает через облигации федерального займа, передает «360».

Внешний государственный долг России в 2022 году составил 4,039 триллиона рублей. Он сократился впервые за три года. Такие данные приводит Счетная палата РФ, передает Life.ru.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина допустила возможность снижения ключевой ставки в 2023 году. По ее словам, в обновленном прогнозе диапазоны для средней ключевой ставки повышены на половину процентного пункта — до 7–9 процентов годовых на 2023 год.