Набиуллина допустила возможность снижения ключевой ставки в 2023 году

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Банк России (ЦБ) не исключает возможности снижения ключевой ставки в 2023 году. Об этом в пятницу, 10 февраля, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

— Несмотря на отмеченное раньше усиление проинфляционных факторов, наш прогноз по инфляции на текущий год остается на уровне 5–7 процентов. Отмечу, что для этого может понадобиться более высокая траектория ключевой ставки, чем предполагалось в октябре, — сказала представитель ЦБ.

При этом Набиуллина добавила, что в обновленном прогнозе диапазоны для средней ключевой ставки повышены на половину процентного пункта — до 7–9 процентов годовых на 2023 год и 6,5–7,5 процента годовых на 2024-й.

В связи с этим, пояснила она, сохраняется возможность снижения ставки в 2023 году. Однако возросла вероятность того, что может понадобиться некоторое повышение ставки, чтобы в 2024 году инфляция соответствовала цели около 4 процентов, цитирует Набиуллину РИА Новости.

До этого экономисты исключили изменение ключевой ставки в России. Экономист Денис Ракша предположил, что ключевая ставка не изменится, ЦБ будет ждать дальнейшего развития событий в экономической сфере.

10 февраля ЦБ ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,5 процента годовых. Отмечается снижение инфляционных ожиданий населения и бизнеса, однако они до сих пор сохраняются на повышенном уровне.