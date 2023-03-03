На западе Москвы произошло ДТП с участием нескольких автомобилей
ДТП произошло с участием нескольких автомобилей на западе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в пятницу, 3 марта.
Авария произошла на Кутузовском проспекте в районе Поклонной горы. На месте работают оперативные службы города.
Движение на участке дороги в районе аварии затруднено в обе стороны. Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» призвал москвичей выбирать пути объезда.
По данным «ВМ», в результате аварии пострадало три человека.
Еще одна авария произошла на северо-западе МКАД. Столкнулись три автомобиля. Движение на внутренней стороне кольца затруднено.