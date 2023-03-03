На западе Москвы произошло ДТП с участием нескольких автомобилей

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Москва, Кутузовский проспект Карта всех событий

ДТП произошло с участием нескольких автомобилей на западе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в пятницу, 3 марта.

Авария произошла на Кутузовском проспекте в районе Поклонной горы. На месте работают оперативные службы города.

Движение на участке дороги в районе аварии затруднено в обе стороны. Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» призвал москвичей выбирать пути объезда.

По данным «ВМ», в результате аварии пострадало три человека.

Еще одна авария произошла на северо-западе МКАД. Столкнулись три автомобиля. Движение на внутренней стороне кольца затруднено.