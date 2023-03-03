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Столичные службы проводят очистку реки Нищенка на юго-востоке Москвы

Араз Салехов
Город
Столичные службы проводят очистку реки Нищенка на юго-востоке Москвы
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Москва, река Нищенка Карта всех событий

Специалисты Комплекса городского хозяйства проводят очистку реки Нищенка на юго-востоке Москвы. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Основная задача — восстановить пропускную способность реки, ведь чем чище русло, тем выше скорость течения воды, — сказал он.

Такое решение даст возможность водосточной сети, связанной с рекой, пропускать больший объем осадков. Планируется, что все работы завершатся в четвертом квартале этого года. В ходе них специалисты очистят реку от донных отложений, отремонтируют берег, укрепят откосы и отсыпят дно гранитным щебнем, сообщает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Накануне Бирюков сообщил, что столичный коммунальный флот, отвечающий за поддержание чистоты в Москве-реке и судоходной части Яузы, начали готовить к открытию навигации. В течение прошлого года коммунальный флот ликвидировал около 80 загрязнений и собрал порядка 600 тонн плавающего мусора.

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