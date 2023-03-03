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Тела мужчины и женщины обнаружили в квартире на юго-западе столицы

Степан Жирнов
Происшествия
Тела мужчины и женщины обнаружили в квартире на юго-западе столицы
Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы
Москва, Ленинский проспект Карта всех событий

На юго-западе столицы в квартире обнаружили тела мужчины и женщины. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в пятницу, 3 марта.

По ее словам, убийство произошло в жилом доме на Ленинском проспекте. Тела обнаружили после того, как в правоохранительные органы обратился брат погибшей. Он сообщил, что сестра перестала выходить на связь.

Во время осмотра места преступления появились подозрения, что погибшие умерли насильственной смертью: в помещении нарушен порядок вещей, посуда разбита, а на полу и мебели присутствуют следы крови.

Видео: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Точную причину и давность смерти определит судебно-медицинская экспертиза. Прокуратура проконтролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также принятие процессуального решения по факту убийства.

Другое убийство произошло на северо-западе столицы. Во время оказания интимных услуг 29-летний мужчина задушил своего клиента ремнем от брюк.

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