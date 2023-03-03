По факту убийства пары на юго-западе Москвы возбуждено уголовное дело

Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Москве

Москва, Ленинский проспект Карта всех событий

По факту обнаружения тел мужчины и женщины в квартире на юго-западе столицы возбуждено уголовное дело. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в пятницу, 3 марта.

По ее словам, при осмотре тел погибших — 49-летней женщины и 53-летнего мужчины — обнаружены признаки насильственной смерти. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Москве

— Супружеская пара снимала квартиру, — резюмировала Иванова.

Ранее стало известно, что тела погибших обнаружили после того, как встревоженный брат женщины обратился в правоохранительные органы из-за того, что сестра перестала выходить на связь. При осмотре места преступления были обнаружены следы борьбы, а также кровавые пятна на полу.