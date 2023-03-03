Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

По факту убийства пары на юго-западе Москвы возбуждено уголовное дело

Степан Жирнов
Происшествия
По факту убийства пары на юго-западе Москвы возбуждено уголовное дело
Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Москве
Москва, Ленинский проспект Карта всех событий

По факту обнаружения тел мужчины и женщины в квартире на юго-западе столицы возбуждено уголовное дело. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в пятницу, 3 марта.

По ее словам, при осмотре тел погибших — 49-летней женщины и 53-летнего мужчины — обнаружены признаки насильственной смерти. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

По факту убийства пары на юго-западе Москвы возбуждено уголовное дело Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Москве

— Супружеская пара снимала квартиру, — резюмировала Иванова.

Ранее стало известно, что тела погибших обнаружили после того, как встревоженный брат женщины обратился в правоохранительные органы из-за того, что сестра перестала выходить на связь. При осмотре места преступления были обнаружены следы борьбы, а также кровавые пятна на полу.

Следственный комитет Москва Преступления Убийства Уголовные дела
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Великий пост. Как нам обустроить свою жизнь

Петр Шепотинник
Петр Шепотинник

Кино должно идти по новому пути: в Москве открывается кинофестиваль «Дух огня»

Елена Гагарина
Елена Гагарина

История и тайны Успенского собора

Светлана Емельянова
Светлана Емельянова

Каждый найдет себе дело по душе: как работают социальные службы Москвы

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

По зову души и сердца

Денис Тараканов
Денис Тараканов

Зеленых зон в Куркино стало больше

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Евросоюз ввел 10-й, юбилейный, пакет антироссийских санкций. Зачем это надо Западу

Все мнения
О проекте