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Приметы и советы

Эксперты рассказали, какие цветы нельзя дарить женщинам на 8 Марта

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперты рассказали, какие цветы нельзя дарить женщинам на 8 Марта
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Эксперты рассказали, какие цветы лучше не выбирать в качестве подарка на 8 Марта.

По словам специалистов, не стоит покупать искусственные цветы. Такие букеты плохо выглядят даже в качестве украшения интерьера. Кроме того, пластиковые цветы обычно ассоциируются с кладбищем и похоронами.

Бывает, что в погоне за дешевизной мужчины покупают цветы не первой свежести. Вручение такого букета может быть расценено как оскорбление.

К 1 марта в большинстве супермаркетов появляются бюджетные букеты из тюльпанов и других недорогих цветов. Такие букеты еще могут сойти в качестве дежурного подарка коллегам в офисе, но своим любимым женщинам их лучше не дарить. Это будет расценено как пренебрежение и нежелание угодить.

Также эксперты не советуют дарить цветы в горшках, если женщина не просила об этом заранее, передает Общественная служба новостей.

В Роструде напомнили, что Международный женский день является нерабочим в России, в этом году он приходится на середину рабочей недели, так что отдыхать россияне будут только один день, передает «Взгляд.ру».

Букет, как и любой другой знак внимания, вовсе не должен быть дорогим. Гораздо важнее, чтобы в подарок был заложен особый смысл. Об этом рассказала флорист Екатерина Михновец.

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