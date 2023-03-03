Эксперты рассказали, какие цветы нельзя дарить женщинам на 8 Марта
Эксперты рассказали, какие цветы лучше не выбирать в качестве подарка на 8 Марта.
По словам специалистов, не стоит покупать искусственные цветы. Такие букеты плохо выглядят даже в качестве украшения интерьера. Кроме того, пластиковые цветы обычно ассоциируются с кладбищем и похоронами.
Бывает, что в погоне за дешевизной мужчины покупают цветы не первой свежести. Вручение такого букета может быть расценено как оскорбление.
К 1 марта в большинстве супермаркетов появляются бюджетные букеты из тюльпанов и других недорогих цветов. Такие букеты еще могут сойти в качестве дежурного подарка коллегам в офисе, но своим любимым женщинам их лучше не дарить. Это будет расценено как пренебрежение и нежелание угодить.
Также эксперты не советуют дарить цветы в горшках, если женщина не просила об этом заранее, передает Общественная служба новостей.
В Роструде напомнили, что Международный женский день является нерабочим в России, в этом году он приходится на середину рабочей недели, так что отдыхать россияне будут только один день, передает «Взгляд.ру».
Букет, как и любой другой знак внимания, вовсе не должен быть дорогим. Гораздо важнее, чтобы в подарок был заложен особый смысл. Об этом рассказала флорист Екатерина Михновец.