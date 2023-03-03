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Приметы и советы

В РЭО предложили отказаться от пластиковых стаканчиков в кофейнях

Ирина Игнатенко
Общество
В РЭО предложили отказаться от пластиковых стаканчиков в кофейнях
Фото: Unsplash

Российский экологический оператор (РЭО) попросил рестораторов и бариста отказаться от использования одноразовых стаканчиков и перейти на термокружки.

— Мы посчитали, что если все кофеманы России на год перейдут на термокружки, то более 41 миллиарда бумажных стаканов не будут использованы. За год удастся сохранить 2,5 миллиона тонн древесины, почти 39 миллиардов литров воды, а 292 тысяч тонн отходов не окажется на полигонах, — рассказал глава ведомства Денис Буцаев.

В письме РЭО говорится, что для производства бумажных стаканов для кофе по всему миру вырубают миллионы деревьев. Каждое из них растет в среднем 50 лет, но в виде стакана его жизнь сокращается до 15 минут. При этом бумажная посуда не подлежит переработке. На полигоне бумажный слой сгниет в течение 12 месяцев, а вот пластик будет лежать тысячу лет, передает «360».

Недавно сообщалось, что современный комплексный объект по обработке твердых коммунальных отходов более чем за 2,5 миллиарда рублей построят в Липецкой области. Проект реализуется в рамках концессионного соглашения. РЭО сообщил о возможности профинансировать инвестиционный проект.

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