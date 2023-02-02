Комплексный объект по переработке ТКО появится в Липецкой области

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Современный комплексный объект по обработке твердых коммунальных отходов (ТКО) более чем за 2,5 миллиарда рублей построят в Липецкой области.

Проект реализуется в рамках концессионного соглашения. Российский экологический оператор (РЭО) сообщил о возможности профинансировать инвестиционный проект.

В настоящее время разработана дорожная карта реализации проекта. Строительство начнется уже весной 2023 года.

— Хочу отметить, что подготовить всю необходимую документацию удалось в максимально сжатые сроки. Объект позволит прийти региону к показателям федпроекта по сортировке и снижению захоронения ТКО, — сказал гендиректор РЭО Денис Буцаев.

В 2023 году РЭО планирует реализовать несколько десятков аналогичных проектов в стране, передает «360».

До этого в РЭО сообщили, что всего 80 предприятий по переработке шин действуют в России, их мощности позволяют переработать всего треть образующихся отходов автомобильных покрышек.

2 февраля стало известно, что специалисты обустроят автоматизированную систему вакуумного удаления отходов для нового жилого квартала на территории Рублево-Архангельское, которая относится к столичному району Кунцево.

Инженерные сооружения в общей сложности протянутся почти на 3,5 километра — в них входит транспортный трубопровод диаметром 530 миллиметров, а также системы управления и контроля.