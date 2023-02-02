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Приметы и советы

Вакуумную систему сбора мусора построят в Рублево-Архангельском

Араз Салехов
Город
Вакуумную систему сбора мусора построят в Рублево-Архангельском
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Специалисты обустроят автоматизированную систему вакуумного удаления отходов для нового жилого квартала на территории Рублево-Архангельское, которая относится к столичному району Кунцево. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

— Мосгосстройнадзор выдал застройщику необходимую разрешительную документацию, и он может начинать работы по сооружению сети трубопроводов, которая позволит организовать в новых жилых корпусах систему современных экологичных мусоропроводов с возможностью сортировки отходов, — поделился он.

Инженерные сооружения в общей сложности протянутся почти на 3,5 километра — в них входит транспортный трубопровод диаметром 530 миллиметров, а также системы управления и контроля, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также москвичам напомнили, как сортировать металлические отходы. Так, для удобства горожан раздельный сбор мусора осуществляется путем сортировки отходов в синий и серый контейнеры. Первый вариант предназначен для предметов, подлежащих переработке, второй — для смешанных отходов, которые не могут быть применены повторно.

До этого стало известно, что за 10 месяцев 2022 года москвичи сдали более одного миллиона тонн вторсырья в рамках программы раздельного сбора мусора. В 2021-м аналогичный объем собрали за весь год.

Экология Район Кунцево Москва Мусор
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