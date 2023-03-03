«Крупное противостояние»: астролог Бородачев предупредил о сложностях, которые ожидают мир весной 2023 года

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Первый весенний месяц 2023 года окажется достаточно сложным и эмоционально нестабильным для всего мира. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал астролог Михаил Бородачев, ректор Русской астрологической школы Александра Зараева.

По его словам, связаны эти сложности с тем, что планета судьбы Сатурн в марте перейдет в иной знак — Рыбы.

— А Рыбы — это знак эмоций и психической энергии, — сказал Зараев. — Учитывая то, что Сатурн переходит в эту сферу, эмоциональный фактор начинает усиливаться по всему миру. Что это означает? А то, что на планете возрастет количество протестов, будет много забастовок, народных выступлений. Все это выплеснется одной волной именно в предстоящем месяце, что вызывает серьезные опасения.

Астролог уточнил, что подобная участь ожидает в том числе США, Европу и восточные регионы.

— Юпитер, самый крупный объект Солнечной системы, в марте будет проходить в Овен. Это означает, что в мире начнется крупное противостояние, которое продлится до лета, когда Юпитер уйдет из знака Овна, — предупредил астролог.

Эксперт уточнил, что конфронтация возникнет в США, где ожидается серьезная стычка между демократами и республиканцами. Обострится социально-политическая обстановка за океаном в том числе из-за роста конфликтов на почве расизма, заключил собеседник «ВМ».