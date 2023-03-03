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Режиссер Никита Михалков обратился в суд для взыскания с должников 22 миллионов рублей. Об этом стало известно в пятницу, 3 марта.

По данным пресс-службы Никулинского районного суда, знаменитый режиссер потребовал от Евгения Колмыкова и Евгения Белавкина вернуть ему деньги по договору займа. Сумма долга составляет 21 миллион 818 тысяч 354 рубля.

Михалков подал иск 27 февраля. Заседание по данному делу пройдет 10 апреля, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее актер Данила Козловский выиграл в суде дело о возмещении ему 682 миллионов рублей. Ответчик, онлайн-кинотеатр START, задолжал компании Козловского за сериал «Карамора».