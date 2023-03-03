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«Солнце — это фонарь»: Лоза объяснил, почему Земля плоская

Араз Салехов
Общество
«Солнце — это фонарь»: Лоза объяснил, почему Земля плоская
Фото: Youtube / LABELCOM

Планета Земля является плоской, так как на ней происходит очень много явлений, которые были бы невозможны на шарообразном небесном теле. Об этом музыкант Юрий Лоза заявил в передаче «Жизнь и судьба» с Борисом Корчевниковым.

— Я это вижу (что планета Земля плоская — прим. «ВМ») и вижу очень много тому доказательств. Мы видим явления, которые невозможны на шарообразной земле. Река не может течь по шару... Если кто-то мне покажет хоть один макет нашей Вселенной или Солнечной системы, вот тогда я буду полемизировать. Но никто предъявить его не может, — сказал он.

Также музыкант объяснил роль Солнца. По его мнению, звезда является направленным фонарем.

— С моей точки зрения, Солнце — это направленный фонарь. Когда он уходит с той точки, которую освещает, там становится темно, — подытожил Лоза.

В сентябре 2020 года артист привел четыре аргумента в пользу теории плоской Земли. По его словам, у геодезистов нет такого понятия, как круглая Земля. В этом Лоза убедился во время учебы в вузе, все расстояния они измеряют по прямой. Также мореходы никогда не пользуются глобусом. Это певец узнал от тестя, который ходил в море 32 года.

Летчик-космонавт, герой РФ Михаил Корниенко в беседе с «Вечерней Москвой» высказался о теории плоской Земли. Он считает, что люди, которые считают Землю плоской, — настоящие безумцы, и лучше с ними не спорить.

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