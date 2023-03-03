«Солнце — это фонарь»: Лоза объяснил, почему Земля плоская
Планета Земля является плоской, так как на ней происходит очень много явлений, которые были бы невозможны на шарообразном небесном теле. Об этом музыкант Юрий Лоза заявил в передаче «Жизнь и судьба» с Борисом Корчевниковым.
— Я это вижу (что планета Земля плоская — прим. «ВМ») и вижу очень много тому доказательств. Мы видим явления, которые невозможны на шарообразной земле. Река не может течь по шару... Если кто-то мне покажет хоть один макет нашей Вселенной или Солнечной системы, вот тогда я буду полемизировать. Но никто предъявить его не может, — сказал он.
Также музыкант объяснил роль Солнца. По его мнению, звезда является направленным фонарем.
— С моей точки зрения, Солнце — это направленный фонарь. Когда он уходит с той точки, которую освещает, там становится темно, — подытожил Лоза.
В сентябре 2020 года артист привел четыре аргумента в пользу теории плоской Земли. По его словам, у геодезистов нет такого понятия, как круглая Земля. В этом Лоза убедился во время учебы в вузе, все расстояния они измеряют по прямой. Также мореходы никогда не пользуются глобусом. Это певец узнал от тестя, который ходил в море 32 года.
Летчик-космонавт, герой РФ Михаил Корниенко в беседе с «Вечерней Москвой» высказался о теории плоской Земли. Он считает, что люди, которые считают Землю плоской, — настоящие безумцы, и лучше с ними не спорить.