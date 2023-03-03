Закладчика с крупной партией героина поймали в центре Москвы

Фото: Пресс-служба Главного управления Росгвардии по городу Москве

Москва, Динамовская улица Карта всех событий

В центре столицы был задержан молодой человек с крупной партией героина. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по городу в пятницу, 3 марта.

По данным ведомства, когда 23-летний иностранец увидел патрульную машину на Динамовской улице, он резко повернулся и начал убегать и прятаться, чем вызвал у росгвардейцев подозрения. Молодого человека задержали.

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Мужчина рассказал, что у него при себе имеются наркотики. В ходе личного досмотра у подозреваемого обнаружили 120 свертков с неизвестным веществом. Позже экспертиза показала, что в упаковках находился героин, масса которого составила 270 граммов.

Для дальнейшего разбирательства молодого человека передали сотрудникам полиции.

Другого наркокурьера задержали на востоке Москвы. В рюкзаке у молодого человека обнаружили пять килограммов героина.