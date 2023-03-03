Собянин сообщил о росте производства продовольственных продуктов в Москве

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

В столице по итогам 2022 года увеличилось производство продуктов питания на 6,1 процента. Об этом в пятницу, 3 марта, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Вырос и объем продукции, который предприятия поставили заказчикам за этот период. Отгрузка молочных товаров увеличилась на 23 процента, а мясных — на четыре процента, — сказал он.

Рост производства произошел благодаря московским мерам поддержки промышленности: к примеру, город предоставляет земли в аренду без торгов под масштабные инвестиционные проекты.

На сегодняшний день в столице функционирует свыше 200 производителей пищевой продукции, написал Собянин в своем Telegram-канале.

Накануне москвичам рассказали о работе столичного завода колбас и мясных полуфабрикатов. Предприятие «Дымов» увеличило объем выпуска молочных сосисок на 20 процентов в рамках реализации национального проекта «Производительность труда». Таким образом оно может производить в сутки до 30 тонн продукта.

В минувшую среду, 22 февраля, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что столичные предприятия мясной продукции за прошедший 2022 год выпустили 287,7 тысячи тонн колбасных изделий. По его словам, этот показатель выше результата 2021 года на 9,1 процента.