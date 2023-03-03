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Путин подписал указ о работе военных предприятий во время военного положения

Евгений Силаев
Политика
Путин подписал указ о работе военных предприятий во время военного положения
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах в отношении предприятий, сорвавших государственный оборонительный заказ (ГОЗ) в период военного времени. Документ опубликован в пятницу, 3 марта, на официальном портале правовой информации.

Согласно тексту документа, для предприятия, сорвавшего ГОЗ, предусмотрены ограничительные меры. В частности, действующие акционеры утратят право самостоятельного управления предприятием.

— В случае нарушения хозяйственными обществами, являющимися головными исполнителями поставок продукции по государственному оборонному заказу (ГОЗ) или исполнителями, участвующими в поставках продукции по ГОЗ, своих обязательств по государственному контракту, в том числе непринятия мер по обеспечению поставок продукции по ГОЗ, впредь до отмены военного положения: приостанавливаются права участников (акционеров) такого хозяйственного общества и полномочия его органов управления, — говорится в тексте документа.

Новых руководителей предприятия назначат на основании предложений Министерства промышленности и торговли России. Указ вступил в силу в день его публикации — 3 марта.

Накануне Путин внес в Государственную Думу протокол изменений в устав Организации Договора о коллективной безопасности. Поправки предлагают закрепить совместную работу стран-членов организации в сфере биологической безопасности.

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