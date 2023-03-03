В Госдуме предложили вернуть возможность старшеклассникам получать права тракториста-машиниста

Фото: Пресс-служба Госдумы

Если дать возможность молодежи еще в школе получать реальные навыки, которые пригодятся в будущей профессии, это повысит их интерес к работе в аграрной отрасли, считает заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина.

Она предложила дать возможность старшеклассникам получать права тракториста-машиниста, как это было раньше. Идея была озвучена в ходе круглого стола «Законодательное регулирование кадрового обеспечения АПК», которые состоялся на площадке Госдумы 2 марта.

— Сейчас, чтобы получить права на управление трактором, нужно потратить порядка 20-25 тысяч рублей. Для старшеклассников нужно сделать обучение бесплатным. Проработаем этот вопрос с Правительством, — сообщила Оглоблина.

Также она предложила выделять большее количество часов производственной практики для студентов аграрных вузов. «Многие вузы и ссузы стали работать с агробизнесом и делать упор на практическую подготовку, но не везде. Нужно выстраивать систему, возвращать специалитет аграрным специальностям и увеличивать часы практики, которой стало меньше с переходом на бакалавриат», – уверена парламентарий.

Она напомнила о том, что в Послании Федеральному Собранию Владимир Путин озвучил необходимости синтеза лучших практик советской системы образования и опыта последний десятилетий