Самолет сбили над Енакиево в ДНР

Фото: er.ru

Над городом Енакиево в Донецкой народной республике (ДНР) сбили самолет. Об этом в пятницу, 3 марта, написал в своем Telegram-канале мэр Роман Храменков.

В своем сообщении глава города призвал местных жителей уйти с улиц. В настоящее время выяснением всей дополнительной информации занимаются профильные специалисты, передает Telegram-канал мэра Енакиево.

Также Храменков опубликовал фотографию, на которой видно, что над предположительным местом падения воздушного судна поднимается дым. По словам политика, оба летчика успели катапультироваться. Сейчас принадлежность самолета выясняется прибывшими на место экстренными службами, передает ТАСС.

Накануне в пресс-службе Министерства обороны России сообщили, что штурмовые самолеты Воздушно-космических сил РФ ликвидировали украинский самолет Су-24. Позднее в российском оборонном ведомстве уточнили, что в районе села Крынки Херсонской области был уничтожен еще один истребитель противника. Кроме того, в ДНР силами армии России также ликвидировали украинский вертолет Ми-8.