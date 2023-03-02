Армия России за сутки сбила два украинских самолета и вертолет

Фото: Минобороны РФ

Штурмовые самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) России ликвидировали два украинских самолета Су-24 и Су-25, а также вертолет Ми-8. Об этом в четверг, 2 марта, сообщили в пресс-службе Минобороны.

— Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Михайловка Донецкой народной республики сбит самолет Су-24 Воздушных сил Украины, — говорится в сообщении.

В Telegram-канале Минобороны России уточнили, что в районе населенного пункта Крынки Херсонской области был сбит еще один украинский истребитель. Кроме того, в ДНР также ликвидировали украинский вертолет Ми-8.

Накануне Минобороны сообщило о предотвращении атаки беспилотников на объекты Крымского полуострова. Уточняется, что были сбиты шесть БПЛА, еще четыре вывели из строя с помощью системы РЭБ. Жертв и разрушений на земле нет.

В минувшее воскресенье, 26 февраля, два штурмовых самолета ВКС России сбросили две фугасные бомбы ФАБ-500 на позиции ВСУ в Авдеевке в ДНР. По словам военных, последние девять лет под Авдеевкой создавался укрепрайон. Периодически противник проводит ротацию бойцов и подтягивает туда резервы.