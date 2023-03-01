Минобороны сообщило о предотвращении атаки беспилотников на объекты Крымского полуострова

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Предотвращена попытка проведения киевским режимом массированной атаки беспилотников на объекты Крымского полуострова. Об этом в среду, 1 марта, сообщило Минобороны России.

Уточняется, что были сбиты шесть БПЛА, еще четыре вывели из строя с помощью РЭБ. Жертв и разрушений на земле нет, передает РИА Новости.

28 февраля рядом с компрессорной станцией в Подмосковье упал беспилотник. Разбившийся аппарат был обнаружен в 100 метрах от станции под Коломной.

В этот же день ВСУ попытались применить БПЛА в Краснодарском крае и Адыгее. По данным Минобороны России, один беспилотник отклонился от траектории и не нанес вреда объекту гражданской инфраструктуры, другой БПЛА упал в поле.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на территории Белгорода обнаружили обломки сразу трех беспилотных летательных аппаратов. Он уточнил, что в результате случившегося никто не пострадал.