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СМИ: Рядом с компрессорной станцией в Подмосковье упал беспилотник

Никита Худяков
Происшествия
СМИ: Рядом с компрессорной станцией в Подмосковье упал беспилотник
Фото: shutterstock

Рядом с компрессорной станцией в Подмосковье упал беспилотник. Разбившийся аппарат был обнаружен в 100 метрах от станции под Коломной. Об этом стало известно во вторник, 28 февраля.

Уточняется, что в результате крушения взрыв не произошел. Также нет нарушения работы газовых сетей. На месте работают экстренные службы, сообщает Telegram-канал «112».

На данный момент официального подтверждения этой информации не поступало.

Ночью 28 февраля ВСУ попытались применить БПЛА в Краснодарском крае и Адыгее. По данным Минобороны России, один БПЛА отклонился от траектории и не нанес вреда объекту гражданской инфраструктуре, другой беспилотник упал в поле.

Днем ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на территории города Белгород обнаружили обломки сразу трех беспилотных летательных аппаратов. Он уточнил, что никто не пострадал.

Кроме того, губернатор Севастополя Михаил Развожаев недавно сообщил, что над морем в Севастополе сбили два беспилотника украинской армии. Позже он рассказал подробности атаки украинских беспилотников. По его словам, помимо двух сбитых объектов ВСУ вблизи Севастополя, системы ПВО России также отразили атаку нескольких БПЛА в акватории — в зоне Крыма.

Подмосковье Происшествия Беспилотники
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