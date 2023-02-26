Российские Су-25 ударили по позициям ВСУ в Авдеевке

Фото: Минобороны РФ

Два штурмовых самолета ВКС России сбросили две фугасные бомбы ФАБ-500 на позиции ВСУ в Авдеевке в ДНР. Об этом в воскресенье, 26 февраля, сообщили российские военнослужащие.

По словам военных, последние девять лет под Авдеевкой создавался укрепрайон. Периодически противник проводит ротацию бойцов и подтягивает туда резервы.

Бойцы отмечают, что ВКС России регулярно обрабатывают этот участок фронта. Эта высота мешает продвижению штурмовых отрядов армии России, цитирует офицера с позывным Саймон РИА Новости.

26 февраля в Министерстве обороны России отчитались об уничтожении шести украинских диверсионно-разведывательных групп на Купянском направлении в Харьковской области. В ходе боев ВСУ потеряли до 60 бойцов, а также две боевые бронированные машины и два автомобиля.

Военный эксперт Василий Дандыкин рассказал «Вечерней Москве», почему стагнация на Украине неизбежна. По его мнению, это связано с тем, что основные потери ВСУ «произойдут на Донецком направлении».