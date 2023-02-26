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Армия России уничтожила шесть украинских ДРГ на Купянском направлении

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Армия России уничтожила шесть украинских ДРГ на Купянском направлении
Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы России ликвидировали шесть украинских диверсионно-разведывательных групп на Купянском направлении в Харьковской области. Об этом в воскресенье, 26 февраля, сообщили в Минобороны РФ.

— Общие потери противника за сутки на данном направлении составили до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля, — говорится в сообщении.

Также российская армия нанесла удар по украинским подразделениям в Луганской народной республике (ЛНР) и Харьковской области, сообщает Telegram-канал Минобороны России.

Накануне ВС РФ поразили места временной дислокации подразделений украинских сил специальных операций и морской пехоты. Кроме того, в районах населенных пунктов Угледар Донецкой народной республики и Малиновка Запорожской области армия России уничтожила два склада с боеприпасами ВСУ.

Потери украинских войск на Донецком направлении 23 февраля составили до 240 человек личного состава. Помимо этого, ВСУ лишились двух танков, а также семи боевых бронированных машин.

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