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Минобороны: Армия России поразила пункты дислокации сил спецопераций ВСУ

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны: Армия России поразила пункты дислокации сил спецопераций ВСУ
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Российские военные нанесли удар по местам временной дислокации подразделений украинских сил специальных операций и морской пехоты. Об этом в субботу, 25 февраля, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

— В районе населенного пункта Глухое Днепропетровской области поражены пункты временной дислокации подразделений морской пехоты и сил специальных операций, — сказал он.

Кроме того, в районах населенных пунктов Угледар Донецкой народной республики и Малиновка Запорожской области армия России уничтожила два склада с боеприпасами ВСУ, передает слова Конашенкова Telegram-канал «Минобороны России».

В Минобороны также сообщили 23 февраля о ликвидации на Донецком направлении более двухсот военнослужащих личного состава Вооруженных сил Украины.

В результате наступательных действий добровольческих отрядов при поддержке подразделений псковского соединения воздушно-десантных войск было уничтожено свыше 210 бойцов ВСУ, а также шесть боевых бронированных машин и четыре автомобиля.

Военный эксперт Василий Дандыкин рассказал «Вечерней Москве», почему стагнация на Украине неизбежна. По его мнению, это связано с тем, что основные потери ВСУ «произойдут на Донецком направлении».

Украина Игорь Конашенков Россия Минобороны
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