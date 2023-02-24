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Минобороны: ВСУ потеряли до 240 военных на Донецком направлении

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Минобороны: ВСУ потеряли до 240 военных на Донецком направлении
Фото: Минобороны РФ

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении за прошедшие сутки составили до 240 человек личного состава. Об этом в пятницу, 24 февраля, сообщили в пресс-службе в Министерства обороны России.

— На Донецком направлении подразделениями «Южной» группировки войск нанесено комплексное огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника по всей линии боевого соприкосновения. Потери противника за сутки на данном направлении составили до 240 украинских военнослужащих, — заявил официальный представитель оборонного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Помимо этого, украинская армия лишилась двух танков, а также семи боевых бронированных машин. Также армия России уничтожила шесть автомобилей, гаубицы Д-20 и Д-30 и противотанковую пушку Д-44 противника, передает официальный Telegram-канал Минобороны РФ.

Накануне стало известно, что российские подразделения уничтожили на упомянутом направлении более двухсот военнослужащих личного состава ВСУ. Кроме того, Вооруженные силы России поразили реактивную систему залпового огня «Град» и гаубицу Д-20.

Военный эксперт Василий Дандыкин рассказал «Вечерней Москве», почему стагнация на Украине неизбежна. По его словам, это связано с тем, что основные потери ВСУ «произойдут на Донецком направлении».

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