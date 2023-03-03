Собянин: Спорткомплекс «Спутник Арена» планируется открыть в апреле

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил ускорить открытие нового спортивного комплекса «Спутник Арена» в 9-м микрорайоне Зеленограда. Об этом он заявил в ходе осмотра объекта в пятницу, 3 марта.

— Только на улице, на футбольном поле будут заниматься 500 человек в день. Активнее вовлекайте людей. Бюрократически не подходите. Занимайтесь активной деятельностью, чтобы жизнь кипела. Это же построено для людей. И запускайте побыстрее, — заявил глава города руководству объекта.

На территории объекта общей площадью 9,5 тысячи квадратных метров оборудованы бассейн на шесть дорожек, а также универсальный спортивный зал с трибунами почти на 250 зрителей. Кроме того, в комплексе организованы тренажерное отделение, медицинский блок, а также раздевалки с душевыми и тренерские кабинеты.

На прилегающей территории объекта разместилось футбольное поле размером 105 на 68 метров с искусственным покрытием из синтетической травы, присыпанной резиновой крошкой, передает официальный сайт Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

Спорткомплекс «Спутник Арена» должен открыться в апреле 2023 года.

Накануне заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественного-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что на неэффективно используемых территориях Москвы построят семь спортивных объектов.