Собянин рассказал о бурном развитии Зеленограда

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

ул. Юности, 17, Зеленоград Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 3 марта, принял участие в мероприятии, посвященном 65-летию основания города Зеленограда. Оно состоялось в «Ведогонь-театре».

— С днем рождения, Зеленоград! Мне очень просто сверять даты в развитии Зеленограда, потому что мы с Зеленоградом одногодки — 1958 года рождения. Глядя на исторические события Зеленограда, я так вспоминал по этим годам вехи своей жизни, а последние годы вообще тесно связаны с Зеленоградом, — сказал глава города.

Собянин добавил, что с Зеленоградом тесно связана история развития российской микроэлектроники. Город когда-то сравнивали с Силиконовой долиной в связи с высокой динамикой развития технологий.

По словам мэра, по прошествии многих лет правительство России продолжает смотреть на Зеленоград «как на город, от которого во многом зависит, что будет с нами происходить в ближайшие годы».

— Та основа науки, микроэлектроники, информационных технологий — это фундамент развития современной промышленности, на которой зиждутся не только наши мирные технологии, но и военные, — подчеркнул Собянин.

На сегодняшний день в городе открываются десятки новых высокотехнологичных предприятий, включая один из крупнейших в России фармацевтических комплексов.

Мэр столицы отметил, что многое делается и для развития транспорта. К примеру, в августе текущего года в Зеленоград «придет наземное метро Москвы», передает агентство городских новостей «Москва».

Кроме того, Сергей Собянин поручил ускорить открытие нового спортивного комплекса «Спутник Арена» в 9-м микрорайоне Зеленограда.